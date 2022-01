Allenatore Genoa | salta Labbadia | tornano le ipotesi Ballardini e Maran

(Di martedì 18 gennaio 2022) Brunonon sarà il nuovodel: non c’è accordo sul contratto,in ballo leSembrava tutto fatto percome nuovodel. E invece in giornata c’è stata una brusca frenata, con il tecnico tedesco che non sarebbe partito verso l’Italia a causa di divergenze sul contratto. Nel caso non si trovasse una soluzione nelle prossime ore, ecco che tornerebbero di attualità i nomi di, già sotto contratto, o quello più sullo sfondo di Davide Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO... preferisce aggredire l'avversario in funzione dei gol, mentre ilera stato da tempo abituato ... non si trova di meglio che esonerare l'D'Aversa e prendere Giampaolo.Dopo l'esonero di Shevchenko il Genoa non ha ancora un nuovo allenatore: i contatti con Bruno Labbadia non sono stati proficui e l'accordo che ...Bruno Labbadia ha detto no al Genoa. Il tecnico italo tedesco, individuato dal general manager rossoblù Spors per cercare di inseguire una miracolosa salvezza, l'uomo che in Germania è specializzato i ...