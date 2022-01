Ranking ATP, Lorenzo Sonego guadagna 3 posizioni col 2° turno agli Australian Open: è corsa alla top 20 (Di lunedì 17 gennaio 2022) I primi risultati degli Australian Open 2022 di tennis, che hanno visto in casa Italia, tra gli altri, la vittoria di Lorenzo Sonego e la sconfitta di Fabio Fognini, hanno già iniziato a far cambiare gli equilibri nelle posizioni dalla 12 alla 32 del Ranking ATP, che era stato rilasciato soltanto questa notte. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Ranking al 17.01.202212 GBR Cameron Norrie 2900 13 ARG Diego Schwartzman 2730 14 CAN ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) I primi risultati degli2022 di tennis, che hanno visto in casa Italia, tra gli altri, la vittoria die la sconfitta di Fabio Fognini, hanno già iniziato a far cambiare gli equilibri nelle1232 delATP, che era stato rilasciato soltanto questa notte. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando glisi sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispettoaltri.al 17.01.202212 GBR Cameron Norrie 2900 13 ARG Diego Schwartzman 2730 14 CAN ...

Advertising

BabboleoNews : #AustralianOpen, Fabio #Fognini fuori al primo turno. Il tennista ligure ha perso in tre set (6-1 6-4 6-4) contro l… - Alexgarcia833 : RT @TVersilia: AUS OPEN, #LORENZO #SONEGO VOLA AL 2° ROUND - Battuto Sam #Querrey ???? in 3 set (7-5 6-3 6-3) - Miglior risultato all’@Austr… - Ferrari_Ale_ : RT @TVersilia: AUS OPEN, #LORENZO #SONEGO VOLA AL 2° ROUND - Battuto Sam #Querrey ???? in 3 set (7-5 6-3 6-3) - Miglior risultato all’@Austr… - TVersilia : AUS OPEN, #LORENZO #SONEGO VOLA AL 2° ROUND - Battuto Sam #Querrey ???? in 3 set (7-5 6-3 6-3) - Miglior risultato a… - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 17-01-2022 Buone notizie per Jannik Sinner, bene Nadal -