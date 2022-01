LIVE Berrettini-Nakashima 4-5 | Australian Open 2022 in DIRETTA | l’azzurro deve allungare il primo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5continua a non tremare al servizio:ilset. 40-15 Gran rovescio lungolinea in risposta di. 40-0 Servizio vincente di. 30-0non riesce ad essere incisivo nello scambio: rovescio in rete. 15-0 Diritto in rete dal centro del campo per. 4-4 Si salva ancorache piazza il sesto ace. AD-40 Diritto in rete per il classe 2001. 40-40 Servizio vincente del romano. 40-AD ALTRA PALLA BREAK! Troppo lento con il back: 15° errore per lui. 40-40 Si resta nel game: diritto a sventaglio ancora sul nastro di ...