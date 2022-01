Cinque anni fa la tragedia di Rigopiano. Uno studio dimostra che non ci fu correlazione tra il terremoto e la valanga che investì l’hotel causando 29 vittime. I familiari attendono ancora giustizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il terremoto non ha avuto, con grandissima probabilità, alcuna incidenza sulla catastrofe dell’hotel Rigopiano (leggi l’articolo): questi fenomeni producono sovraccarichi sul manto nevoso preesistente equivalenti solo a pochi centimetri di neve fresca. La valanga che ha travolto il resort causando la morte di 29 persone è stata dovuta essenzialmente alla fitta nevicata, tre metri, caduta nelle 72 ore precedenti. In occasione del quinto anniversario di quella immane tragedia, la più grave sciagura in montagna mai successa in Italia accaduta il 18 gennaio del 2017 a Farindola (Pescara), la quotata rivista Matter, della prestigiosa casa editrice Cell Press, ha pubblicato uno studio realizzato dal prof. Nicola Pugno, dell’Università degli Studi di Trento, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilnon ha avuto, con grandissima probabilità, alcuna incidenza sulla catastrofe del(leggi l’articolo): questi fenomeni producono sovraccarichi sul manto nevoso preesistente equivalenti solo a pochi centimetri di neve fresca. Lache ha travolto il resortla morte di 29 persone è stata dovuta essenzialmente alla fitta nevicata, tre metri, caduta nelle 72 ore precedenti. In occasione del quintoversario di quella immane, la più grave sciagura in montagna mai successa in Italia accaduta il 18 gennaio del 2017 a Farindola (Pescara), la quotata rivista Matter, della prestigiosa casa editrice Cell Press, ha pubblicato unorealizzato dal prof. Nicola Pugno, dell’Università degli Studi di Trento, ...

