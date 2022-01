Arnautovic: “Ho un problema che mi tormenta” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il centravanti del Bologna, Marko Arnautovic, ha rilasciato delle breve dichiarazioni nel post partita del Dall’Ara, che ha visto il suo Bologna uscire sconfitto per 2-0 in favore del Napoli di Luciano Spalletti. Il numero 9 rossoblu ha così parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi in maniera particolare sulle sue attuali condizioni fisiche: “Chiaramente la cosa peggiore è aver perso la partita. Però ho un problema alla gamba e non sono felice della mia prestazione personale. BOLOGNA, ITALY – OCTOBER 23: Marko Arnautovic of Bologna FC heads the ball during the Serie A match between Bologna FC and AC Milan at Stadio Renato Dall’Ara on October 23, 2021 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)“È un problema che non riesco a capire di che si tratta. Per un paio di giorni scompare e ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il centravanti del Bologna, Marko, ha rilasciato delle breve dichiarazioni nel post partita del Dall’Ara, che ha visto il suo Bologna uscire sconfitto per 2-0 in favore del Napoli di Luciano Spalletti. Il numero 9 rossoblu ha così parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi in maniera particolare sulle sue attuali condizioni fisiche: “Chiaramente la cosa peggiore è aver perso la partita. Però ho unalla gamba e non sono felice della mia prestazione personale. BOLOGNA, ITALY – OCTOBER 23: Markoof Bologna FC heads the ball during the Serie A match between Bologna FC and AC Milan at Stadio Renato Dall’Ara on October 23, 2021 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)“È unche non riesco a capire di che si tratta. Per un paio di giorni scompare e ...

