Sonia Bruganelli: “Se fossi in Soleil me ne andrei dalla casa” (Di domenica 16 gennaio 2022) Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di avere una particolare simpatia per Soleil Sorge e l’ingresso di Delia Duran nella casa non le è proprio piaciuto. Così l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ieri nel post puntata si è lasciata andare in una diretta Instagram consigliando la concorrente: “Se io fossi in Soleil io me ne andrei dalla casa, mi farei la mia storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia e così lei che è andata dentro la casa si ritrova dentro la casa, ma senza Soleil!” Ecco il video in cui esprime la sua opinione su Alex Belli e Soleil Sorge: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 16 gennaio 2022)non ha mai nascosto di avere una particolare simpatia perSorge e l’ingresso di Delia Duran nellanon le è proprio piaciuto. Così l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ieri nel post puntata si è lasciata andare in una diretta Instagram consigliando la concorrente: “Se ioinio me ne, mi farei la mia storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia e così lei che è andata dentro lasi ritrova dentro la, ma senza!” Ecco il video in cui esprime la sua opinione su Alex Belli eSorge: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

