Rimborsi non dovuti all’Israelitico. L’Ospedale deve restituire 8 milioni. Ennesima tegola sulla gestione Mastrapasqua. La Corte dei Conti blinda la sentenza di condanna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Archiviata l’accusa di truffa e finita con un proscioglimento per intervenuta prescrizione quella di falso, che gli erano costate anche gli arresti domiciliari, l’ex presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, manager che da decenni ottiene prestigiosi incarichi, è uscito sostanzialmente indenne dalla bufera che lo ha investito con le indagini sulL’Ospedale Israelitico di Roma. L’ipotesi del maxi raggiro da 12 milioni di euro ai danni della Regione Lazio, fatto di false attestazioni per ottenere i Rimborsi, si è sgonfiata. Mentre Mastrapasqua era direttore generale delL’Ospedale della comunità ebraica, il servizio sanitario regionale avrebbe comunque subito danni e l’Israelitico dovrà ora risarcire oltre otto milioni di euro. IL PUNTO. La Corte dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Archiviata l’accusa di truffa e finita con un proscioglimento per intervenuta prescrizione quella di falso, che gli erano costate anche gli arresti domiciliari, l’ex presidente dell’Inps, Antonio, manager che da decenni ottiene prestigiosi incarichi, è uscito sostanzialmente indenne dalla bufera che lo ha investito con le indagini sulIsraelitico di Roma. L’ipotesi del maxi raggiro da 12di euro ai danni della Regione Lazio, fatto di false attestazioni per ottenere i, si è sgonfiata. Mentreera direttore generale deldella comunità ebraica, il servizio sanitario regionale avrebbe comunque subito danni e l’Israelitico dovrà ora risarcire oltre ottodi euro. IL PUNTO. Ladei ...

Advertising

ITCointelegraph : Tesla ha iniziato ad accettare pagamenti in Dogecoin per il merchandise aziendale; tuttavia, non saranno offerti ri… - Cucciolina96251 : RT @IlMarcheseBN: Ragionamento sui campi di Serie A: il terreno dell'Olimpico ha rovinato carriere, San Siro è un campo di patate. I club… - ChuckieeTheDoll : @artrigenio @canenero @GiampaoloVarani @nickbluebox @GianpaoL0 Tecnicamente fecero una giravolta per i finanziament… - Myrdrwin : @AndreaZhok Domanda: visto che i ricoverati covid fruttano tra i 3 e i 4000 euro al giorno, non ho voglia di cercar… - Irene56668638 : @dottorbarbieri @gervasoni1968 @ilgiornale Appunto! Tale e tanta è la mia fiducia nel SSN che pure i parti a casa m… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi non Anche la Roma 'costretta" a rimborsare i propri tifosi Alfredo Parisi Rimborsi abbonamenti serie A: anche la Roma condannata grazie ad azione collettiva ... La AS Roma non potrà pertanto negare il rimborso ai propri 20 mila abbonati che non potranno ...

Iscrizioni 6° Corso Guida Sportiva, Imola 26 Febbraio 2022 - FormulaPassion.it ... mentre in caso l'annullamento oltre la data del 16.02.2022 non sono previsti rimborsi. Prenotazione. Riservata ai lettori di FormulaPassion.it in possesso di patente di guida. La prenotazione è ...

Caso tallio, rimborsi non ancora concessi: i legali diffidano Gaia LA NAZIONE Moratorie sui pagamenti, lo Stato rischia di sborsare oltre 10 miliardi La fine delle moratorie e la scarsa disponibilità di strumenti efficaci per supportare le imprese che non riescono a riprendere i pagamenti si portano dietro un rischio potenziale per le casse dello S ...

In Emilia-Romagna i tamponi ai bambini a 15 euro. La Regione: «Si possono vaccinare» Dall’1 gennaio gli under 12 pagano la tariffa piena, resta quella agevolata per la fascia 12-18 anni. Donini: «Stiamo chiedendo di ridurre il costo per chi ha meno di 12 anni» ...

Alfredo Parisiabbonamenti serie A: anche la Roma condannata grazie ad azione collettiva ... La AS Romapotrà pertanto negare il rimborso ai propri 20 mila abbonati chepotranno ...... mentre in caso l'annullamento oltre la data del 16.02.2022sono previsti. Prenotazione. Riservata ai lettori di FormulaPassion.it in possesso di patente di guida. La prenotazione è ...La fine delle moratorie e la scarsa disponibilità di strumenti efficaci per supportare le imprese che non riescono a riprendere i pagamenti si portano dietro un rischio potenziale per le casse dello S ...Dall’1 gennaio gli under 12 pagano la tariffa piena, resta quella agevolata per la fascia 12-18 anni. Donini: «Stiamo chiedendo di ridurre il costo per chi ha meno di 12 anni» ...