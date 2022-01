Triplice evasione Avellino, il quarto detenuto è rimasto in cella (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – C’erano complessivamente quattro detenuti nella cella dalla quale, la scorsa notte, sono evasi tre carcerati, uno bloccato dalla Polizia Penitenziaria e dai carabinieri, appena dopo la fuga. Secondo quanto si è appreso, oltre ai due ristretti dell’est, ancora in fuga, e al marocchino arrestato, c’era anche un albanese che, invece, è rimasto nella cella mentre gli altri fuggivano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’erano complessivamente quattro detenuti nelladalla quale, la scorsa notte, sono evasi tre carcerati, uno bloccato dalla Polizia Penitenziaria e dai carabinieri, appena dopo la fuga. Secondo quanto si è appreso, oltre ai due ristretti dell’est, ancora in fuga, e al marocchino arrestato, c’era anche un albanese che, invece, ènellamentre gli altri fuggivano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

