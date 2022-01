Moto: il 13 gennaio al via prenotazioni ecobonus (Di martedì 11 gennaio 2022) A partire dalle ore 10 di giovedì 13 gennaio 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di cicloMotori e Motocicli. Per l'incentivo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) A partire dalle ore 10 di giovedì 132022 riapre per i concessionari la piattaforma.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclori ecicli. Per l'incentivo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, ...

