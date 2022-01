Inter, ancora non scattato l’obbligo di riscatto per Correa: ecco quando avverrà (Di martedì 11 gennaio 2022) Joaquim Correa ancora non riscattato dall’Inter Al contrario di quanto emerso nella giornata di ieri, non sono scattate ancora le condizioni per l’obbligo di riscatto da parte dell’Inter nei confronti di Joaquim Correa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il riscatto non scatterebbe al primo punto conquistato nel 2022, ma “l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto della Società dopo la data del 2 febbraio 2022”. Pertanto, bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di poter dire che l’argentino sarà nerazzurro a tutti gli effetti. Joaquim CorreaL'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Joaquimnon ridall’Al contrario di quanto emerso nella giornata di ieri, non sono scattatele condizioni perdida parte dell’nei confronti di Joaquim. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, ilnon scatterebbe al primo punto conquistato nel 2022, ma “all’acquisto definitivo al primo punto della Società dopo la data del 2 febbraio 2022”. Pertanto, bisognerà aspettarequalche settimana prima di poter dire che l’argentino sarà nerazzurro a tutti gli effetti. JoaquimL'articolo proviene damagazine.

