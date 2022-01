Lavoro e scuola | Draghi non si incaponisca | i fatti hanno la testa dura

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Domenica sono andato a farmi somministrare la terza dose e, benché fossi prenotato per le 17.40, me l’somministrata alle 19.55. S’era deciso di aprire a nuove prenotazioni così quelli prenotati come me per le 17.40 erano una trentina, e altrettanti i prenotati per dieci minuti prima e dieci minuti dopo, e l’intasamento, vorrei dire l’assembramento, è stato l’esito naturale. Si cominciano a vedere sui giornali foto di code agli hub vaccinali e stamattina leggo di Milano, addirittura di assalti, tanto da indurre Letizia Moratti a invocare i milanesi di restarsene a casa fino a ufficiale convocazione. Intanto che ci occupiamo di no vax con progressivo risentimento sino ai confini dell’isteria (incantevole il caso di Novak Djokovic), c’è la smisurata maggioranza di sì vax che deve aspettare mentre omicron infuria: è l’inscenamento del ritardo di almeno un paio di ...