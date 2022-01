L’Atalanta ai suoi tifosi: «Lo stadio resterà chiuso» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Atalanta ha emesso un comunicato sulla sfida contro il Torino suggerendo ai propri tifosi che il Gewiss Stadium resterà chiuso Nota ufficiale delL’Atalanta che ha preferito informare i propri tifosi sul fatto che il Gewiss Stadium resterà chiuso. Ecco il comunicato Al fine di non creare disservizi ai propri tifosi, la Società informa che il Torino FC, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha confermato che l’Autorità Sanitaria Locale competente ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra che non potrà così raggiungere Bergamo per la disputa della partita con L’Atalanta, in programma domani, giovedì 6 gennaio 2022, alle 16.30 Per questo motivo i cancelli del Gewiss Stadium non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha emesso un comunicato sulla sfida contro il Torino suggerendo ai propriche il Gewiss StadiumNota ufficiale delche ha preferito informare i proprisul fatto che il Gewiss Stadium. Ecco il comunicato Al fine di non creare disservizi ai propri, la Società informa che il Torino FC, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha confermato che l’Autorità Sanitaria Locale competente ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra che non potrà così raggiungere Bergamo per la disputa della partita con, in programma domani, giovedì 6 gennaio 2022, alle 16.30 Per questo motivo i cancelli del Gewiss Stadium non ...

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Atalanta-Torino, Gasperini convoca i suoi: ma i granata non partiranno per Be… - SciabolataFFP : che sono invece in linea di galleggiamento, poco sotto. Nel complesso, comunque, la maggior parte dei giocatori è s… - AntonioTorel79 : RT @jerry_galdieri: @sscnapoli @ADeLaurentiis Mentre tu vendi illusioni e prendi in giro la squadra, la città e i suoi tifosi, l'Atalanta h… -