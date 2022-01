Inzaghi: «C’è un clima d’incertezza che non fa bene al calcio. Decidono le autorità» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna, in programma domani alle 12,30. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sarà una sfida complicata, affrontiamo una squadra che nell’ultima partita dell’anno ha vinto meritatamente a Sassuolo su un campo tutt’altro che semplice. Sappiamo il valore dell’avversario, conosco molto bene l’allenatore: preparato, organizzato. Servirà una partita importante”. Preoccupato dall’emergenza Covid-19? “C’è un clima d’incertezza che non fa bene al calcio. Abbiamo 3 positivi, il Bologna ne ha 8. Poi ci sono le autorità che Decidono, sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d’inizio dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa. In questi due ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna, in programma domani alle 12,30. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sarà una sfida complicata, affrontiamo una squadra che nell’ultima partita dell’anno ha vinto meritatamente a Sassuolo su un campo tutt’altro che semplice. Sappiamo il valore dell’avversario, conosco moltol’allenatore: preparato, organizzato. Servirà una partita importante”. Preoccupato dall’emergenza Covid-19? “C’è unche non faal. Abbiamo 3 positivi, il Bologna ne ha 8. Poi ci sono leche, sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d’inizio dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa. In questi due ...

