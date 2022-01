(Di martedì 4 gennaio 2022)– Da mercoledì 5 a lunedì 10, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il Comune dimette a disposizione la struttura diin piazza IV Novembre, quella già in uso ai medici di base, per consentire l’effettuazione gratuita diaglidi ogni ordine e grado prima del rientro a scuola. “Come Amministrazione Comunale – afferma il sindaco Roberta Tintari – abbiamo voluto mettere a disposizione gratuitamente migliaia dirapidi per garantire maggiore controllo e sicurezza ai nostri ragazzi. L’Unità Territoriale didella Croce Rossa Italiana si occuperà di eseguire e processare icon ben tre postazioni all’interno dei locali di...

Advertising

ilfaroonline : Terracina: dal 5 al 10 gennaio tamponi gratuiti per gli studenti a Borgo Hermada - News_24it : Replica ad articolo pubblicato su Latina Oggi il 03.01.2022 dal titolo “Centro vaccinale chiuso, caos a Terracina”… - News_24it : Insieme a Sabaudia, anche i comuni di Terracina e Gaeta beneficiano del finanziamento di 5 milioni di euro circa pe… - News_24it : LATINA – Esplodono i contagi nella provincia pontina, oggi raddoppiano rispetto a ieri. Sono 1345 i casi resi noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Terracina dal

LatinaQuotidiano.it

Soccorso è trasportato al vicino ospedale San Paolo di via, Troncone è ancora in vita ma ... Giuseppe Troncone , 24 anni per rapina e lesioni personali, aggravatametodo mafioso, avvenuta ...Al punto che il passaggio in zona gialla della Regione Lazio è quasi certo a partireprossimo 3 gennaio. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINODa mercoledì 5 a lunedì 10 gennaio, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il Comune di Terracina mette a disposizione la struttura di Borgo Hermada in Piazza IV ...Appuntamento per tutti gli studenti di Terracina, di ogni ordine e grado, da mercoledì 5 a lunedì 10 gennaio, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 a Borgo Hermada in Piazza IV Novembre. Il comune, infatti, h ...