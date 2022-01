Gianni Morandi squalificato da Sanremo 2022, perché la canzone è fuori dalla gara ? (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi squalificato da Sanremo 2022 ? Colpo di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022)da? Colpo di ...

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - ___speedofsound : RT @elisaxabitudine: Non possiamo lasciare ai nostri figli un mondo in cui Gianni Morandi viene squalificato da Sanremo - sara13100613 : RT @Cinguetterai: Amadeus mentre tappa la bocca a tutti i testimoni che hanno sentito la canzone di Gianni Morandi, pubblicata per errore s… - IlContiAndrea : #GianniMorandi rischia la squalifica: il video con l’audio del brano “Apri tutte le porte” pubblicato su Facebook -… -