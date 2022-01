Traffico Roma del 03-01-2022 ore 20:00 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luceverde Roma una buona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento Traffico complessivamente scarso pochi i disagi sulla via Salaria abbiamo rallentamenti per lavori tra la Svezia aeroporto dell’Urbe il transito è su carreggiata ridotta in via del Porto Fluviale incidente possibili rallentamenti vicino alla via Ostiense sulla via Appia Nuova un incidente tra il ponte lungo altro incidente sulla via Casilina in zona Borgata Finocchio sul Raccordo Anulare tra Tuscolana e Appia in carreggiata interna risolto un incidente Traffico in via di normalizzazione a Monteverde via Jenner transito a senso unico alternato prestare attenzione mentre alle ortur Rino riaperta via Camillo Sabatini in programma lavori sul viale pilsudski si tratta di lavori notturni a partire dalle 22 e con questo è tutto i dettagli di queste e di altre ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luceverdeuna buona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamentocomplessivamente scarso pochi i disagi sulla via Salaria abbiamo rallentamenti per lavori tra la Svezia aeroporto dell’Urbe il transito è su carreggiata ridotta in via del Porto Fluviale incidente possibili rallentamenti vicino alla via Ostiense sulla via Appia Nuova un incidente tra il ponte lungo altro incidente sulla via Casilina in zona Borgata Finocchio sul Raccordo Anulare tra Tuscolana e Appia in carreggiata interna risolto un incidentein via di normalizzazione a Monteverde via Jenner transito a senso unico alternato prestare attenzione mentre alle ortur Rino riaperta via Camillo Sabatini in programma lavori sul viale pilsudski si tratta di lavori notturni a partire dalle 22 e con questo è tutto i dettagli di queste e di altre ...

