Con Verratti la palla è in banca: Herrera ci prova in tutti i modi... (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Paris Saint - Germain ha condiviso sui suoi social alcune scene dell'ultimo allenamento: l'azzurro Marco Verratti mantiene il possesso del pallone nonostante Ander Herrera provi a sbilanciarlo con ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Paris Saint - Germain ha condiviso sui suoi social alcune scene dell'ultimo allenamento: l'azzurro Marcomantiene il possesso del pallone nonostante Anderprovi a sbilanciarlo con ...

LaPiccanza : @_SimoTarantino Mi ricordo un Verratti, giocare in Francia, non saper mettere due parole italiane in fila eslutare con 'Vamos carajo' - ilSavoca : @capuanogio I soliti pulcinelli… se, ad esempio, il PSG facesse lo stesso con Verratti a Marzo in occasione per lo… - sportli26181512 : L'Italia di Mancini squadra dell'anno. A Wembley ha fatto piangere gli inglesi: L'Italia di Mancini squadra dell'an… - hipsterdelcazzo : @AbdulAlhazared @theres52ways Verratti con la parrucca - grafuio : RT @_MDelon: #Mbappé: “Rispetto al #Portogallo, preferirei un mondiale con l'#Italia. Soprattutto per #Verratti: sarebbe bello vederlo espr… -