(Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto(foto), rivolge “un sincero e non ritualemento” al presidente della Repubblica Sergioper le parole del discorso di ieri sera “e soprattutto perhainda garante della Costituzione e dell’unità nazionale. Con saggezza e autorevolezza ha ispirato la nostra comunità, sostenendola e accompagnandola in uno dei periodi più complessi della sua storia”. Poiaggiunge: “Il momento che stiamo vivendo impone senso di responsabilità e coesione; e l’impegno delle istituzioni e di ciascuno di noi deve proseguire nel solco avviato. L’anno appena trascorso ha visto il nostro Paese fare fronte all’emergenza, adottare le misure per la ...

Fico ringrazia Mattarella 'per quanto ha fatto in questi sette anni'

