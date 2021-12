Sci di fondo | Tour de Ski 2021 | Diggins batte Karlsson | lontane le azzurre

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Jessieha conquistato la mass start femminile 10 km di sci dinelde Skiin corso a Lenzerheide, in Svizzera. La statunitense ha battuto nello sprint finale la svedese Frida, che aveva tentato l’allungo a poco più di un km dalla fine, salvo poi doversi “accontentare” del secondo gradino del podio a +0.5. Arrivo ravvicinato anche per la russa Tatiana Sorina, terza a +0.8.le: Caterina Ganz ha chiuso 36esima a +59.3, Lucia Scardoni 38esima a +1:00.8, Anna Comarella 45esima a +1.26.0, Cristina Pittin 50esima a +1:37.5. Fuori dalla top-50 Martina Di Centa, 58esima a +2:06.9, mentre Greta Laurent ha chiuso 65esima a +3:03.9. SportFace.

Advertising

FondoItalia : Sci di Fondo - Diggins vince la 10km mass start di Oberstdorf e torna in testa al Tour de Ski - FondoItalia : Sci di Fondo - Tour de Ski, la classifica maschile dopo tre tappe: Klæbo sempre più avanti - FondoItalia : Val Venosta e sci di fondo protagonisti a 'Linea Bianca': sabato 1° gennaio la puntata su Rai Uno - sportface2016 : #Sci di fondo, il solito #Klaebo trionfa nella 15 km a #Oberstdorf: quinto un ottimo #DeFabiani - FondoItalia : Sci di Fondo - Onnipotenza Klæbo nella 15 skating di Oberstdorf. Ottimo 5° De Fabiani -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

FISI FVG

Tag: federico pellegrino , francesco de fabiani ,di, tour de ski...è stata allestita una squadra competitiva che garantisce la certezza di arrivare fino in... Nel 2022 è prevista la nascita delle sezioni handibike,e vela, insieme al ritorno dalla seconda ...Dopo la vittoria nella sprint inaugurale, Diggins beffa la svedese Frida Karlsson e la russa Tatiana Sorina nel finale, trionfando nella mass start 10 km in skating di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI 16.00 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata d ...