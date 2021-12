Ghislaine Maxwell è stata condannata: è arrivata la fine per il principe Andrea? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tribunale di Manhattan ha stabilito che l'ex compagna del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, accusata di adescamento e traffico di minori, è colpevole. Una sentenza che potrebbe non essere priva di conseguenze per il figlio della regina Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tribunale di Manhattan ha stabilito che l'ex compagna del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, accusata di adescamento e traffico di minori, è colpevole. Una sentenza che potrebbe non essere priva di conseguenze per il figlio della regina

Advertising

Corriere : «Ghislaine Maxwell non avrebbe mai pensato che un giorno queste donne avrebbero avuto il coraggio di uscire allo sc… - Corriere : L’ex compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale di minori - repubblica : Caso Epstein, Ghislaine Maxwell giudicata colpevole: rischia 40 anni di carcere. 'Adescava minorenni' [dalla nostra… - ElitaAthanata : RT @byoblu: Dal nuovo decreto in vigore in Italia alla sospensione dell’account Twitter del virologo Robert Malone fino al processo a Ghisl… - Lorycatwoman : Caso Epstein, Ghislaine Maxwell giudicata colpevole di reati sessuali , più dettagli : -