Hong Kong, la polizia fa irruzione nella redazione di Stand News e arresta sei persone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Centinaia di poliziotti per la sicurezza nazionale di Hong Kong hanno fatto irruzione nella redazione del giornale online pro-democrazia Stand News e hanno arrestato sei persone,tra cui il redattore capo Patrick Lam, con l'accusa di "cospirazione per la pubblicazione di pubblicazioni sediziose". Nel video la polizia trasportava numerose scatole con i materiali sequestrati. L'ufficio Stand News in un edificio industriale nel quartiere operaio di Kwun Tong è stato parzialmente sigillato. Le altre persone arrestate oltre Lam, sarebbero l'ex legislatore democratico Margaret Ng, la cantante pop Denise Ho, l'ex caporedattore Chung Pui-kuen, e due ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Centinaia di poliziotti per la sicurezza nazionale dihanno fattodel giornale online pro-democraziae hannoto sei,tra cui il redattore capo Patrick Lam, con l'accusa di "cospirazione per la pubblicazione di pubblicazioni sediziose". Nel video latrasportava numerose scatole con i materiali sequestrati. L'ufficioin un edificio industriale nel quartiere operaio di Kwun Tong è stato parzialmente sigillato. Le altrete oltre Lam, sarebbero l'ex legislatore democratico Margaret Ng, la cantante pop Denise Ho, l'ex caporedattore Chung Pui-kuen, e due ...

Advertising

ilpost : A Hong Kong sono state arrestate sei persone che lavoravano per il sito indipendente d’informazione Stand News - fattoquotidiano : Verso la fine della pandemia grazie a #Omicron? Per la professorella Viola “clinicamente non cambia”. Ma gli scienz… - LaStampa : Hong Kong, arrestati sei giornalisti della testata online “Stand News” - RiccardoNoury : Hong Kong, altro attacco alla libertà di stampa - MRW27210497 : RT @RaiNews: L'opera 'Pillar of Shame' di Jens Galschiot, alto otto metri, si trovava nel campus dell'Università dal 1997 #Tiananmen http… -