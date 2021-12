Fringe Benefit - Rimborsi chilometrici | pubblicate le tabelle Aci 2022

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono statenella Gazzetta Ufficiale n.307 del 28-12-2021 leAci valide per il calcolo deiper le auto assegnate per l'anno, ovvero la retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private. CLICCA QUI PER CONSULTARLE E SCARICARLE I. Lo scorso anno i livelli disono cambiati, con l'intento di favorire le auto che emettono meno CO2 e punire in qualche modo le i veicoli che inquinano maggiormente. Eccoli riassunti:- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma ...

La concessione del veicolo aziendale in uso promiscuo è considerato un fringe benefit soggetto a tassazione, come indicato all' articolo 51 del Tuir. Le tabelle pubblicate ieri sono adeguate a una ...Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.307 del 28 - 12 - 2021 le tabelle Aci valide per il calcolo dei fringe benefit per le auto assegnate per l'anno 2022, ovvero la retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo ...Quanto costa al dipendente utilizzare l'auto aziendale anche per scopi personali? L'ADE ha pubblicato i fringe benefit auto 2022 ...