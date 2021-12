Covid: prefettura Milano, controlli rafforzati, negozi restano con porte aperte (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha predisposto, nella seduta di oggi, "misure rafforzate" per i servizi di fine anno: i servizi su tutta la città metropolitana riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici. Il Comitato ha ritenuto utile, per contenere i contagi, "un rinvio dell'entrata in vigore nel capoluogo di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento del Comune di Milano 'Qualità dell'aria' che prevede che dal 1 gennaio 2022 gli esercizi commerciali dotati di impianto di climatizzazione debbano tenere le porte chiuse, rinvio per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre lo stato di emergenza". Nella stessa seduta è stata espressa "piena condivisione" per l'azione messa in atto dal Comune di Milano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. (Adnkronos) - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha predisposto, nella seduta di oggi, "misure rafforzate" per i servizi di fine anno: i servizi su tutta la città metropolitana riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici. Il Comitato ha ritenuto utile, per contenere i contagi, "un rinvio dell'entrata in vigore nel capoluogo di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento del Comune di'Qualità dell'aria' che prevede che dal 1 gennaio 2022 gli esercizi commerciali dotati di impianto di climatizzazione debbano tenere lechiuse, rinvio per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre lo stato di emergenza". Nella stessa seduta è stata espressa "piena condivisione" per l'azione messa in atto dal Comune di...

RadioCL1 : Covid, vertice in Prefettura. L’Asp attiva nuovi drive-in per tamponi e potenzia il tracciamento… - IlFattoNisseno : Caltanissetta, COVID: riunione in Prefettura, distanziamento e vaccini Asp potenzia drive-in tamponi. - zazoomblog : COVID Buonopane: “E’ necessario coordinamento con Prefettura e sindaci” - #COVID #Buonopane: #necessario - anteprima24 : ** #Covid, #Buonopane: 'E' necessario coordinamento con Prefettura e sindaci' ** - ottopagine : Covid, Buonopane: 'Necessario coordinamento con Prefettura e sindaci' #Avellino -