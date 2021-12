Sono 30.810 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Aumentano ricoveri e decessi. Il tasso di positività scende al 9% (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi Sono 30.810 (rispetto ai 24.883 del 26 dicembre). I tamponi processati Sono 343.968 e portano il tasso di positività all’8,9%. Oggi si registrano 142 decessi contro gli 81 di ieri, per un totale di 136.753 morti dall’inizio dell’epidemia (qui il focus). I guariti Sono 9.992 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 20.665 unità per un totale di 537.504. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, Sono 9.723 i degenti (+503 rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva i pazienti Sono 1.126 (+37) con 100 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare, secondo quanto riferisce il bollettino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, i30.810 (rispetto ai 24.883 del 26 dicembre). I tamponi processati343.968 e portano ildiall’8,9%. Oggi si registrano 142contro gli 81 di ieri, per un totale di 136.753 morti dall’inizio dell’epidemia (qui il focus). I guariti9.992 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 20.665 unità per un totale di 537.504. Per quanto riguarda inei reparti ordinari,9.723 i degenti (+503 rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva i pazienti1.126 (+37) con 100ingressi. In isolamento domiciliare, secondo quanto riferisce il bollettino ...

