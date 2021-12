Figliuolo conferma: il Cts studia una nuova norma per le quarantene (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto Superiore di Sanità” ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo a proposito dell’elevato numero di persone in quarantena in Italia. “Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati - aggiunge - si sta studiando cosa mettere in campo”. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha quindi confermato che il governo sta valutando l’ipotesi di intervenire sulla durata dell’isolamento per chi è venuto in contatto con un positivo. Si parla ovviamenti di chi si è vaccinato. Intanto scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. La data, che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stannondo con l’Istituto Superiore di Sanità” ha detto il generale Francesco Paoloa proposito dell’elevato numero di persone in quarantena in Italia. “Adesso lesono diverse per i vaccinati e i non vaccinati - aggiunge - si stando cosa mettere in campo”. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha quindito che il governo sta valutando l’ipotesi di intervenire sulla durata dell’isolamento per chi è venuto in contatto con un positivo. Si parla ovviamenti di chi si è vaccinato. Intanto scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. La data, che ...

Advertising

GonnelliLuca : Ecco: ci sarsnno no vax,bivax,trivax immagino. Figliuolo conferma: il Cts studia una nuova norma per le quara… - PattyRossy70 : RT @tempoweb: 'Dose #booster dopo 4 mesi'. Ecco la #quartadose in Italia #Figliuolo accelera: c'è già la data - Marco02839896 : RT @Libero_official: Con la diffusione di #Omicron e #vaccino, le regole su isolamento e quarantena non reggono: milioni di italiani isolat… - Libero_official : Con la diffusione di #Omicron e #vaccino, le regole su isolamento e quarantena non reggono: milioni di italiani iso… - infoitinterno : Vaccini, Figliuolo conferma booster a 4 mesi dal 10 gennaio -