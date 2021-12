Coronavirus in casa Ferragnez, vacanze natalizie rovinate per Fedez e Chiara (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sembra non esserci pace per i Ferragnez, dal momento che Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Coronavirus nelle scorse ore, dopo aver dovuto rinunciare alle vacanze natalizie, per i problemi di salute accusati dai loro figli. Come fanno loro stessi sapere ora – in un intervento in rete- i consorti sono stati contagiati dal virus nonostante siano vaccinati. Pertanto, la vip family resterà in isolamento. GF Vip 6, Gianmaria aggredito da un topo Nella casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare di ospiti indesiderati che uscirebbero fuori anche di giorno Natale in malattia per i Ferragnez Nelle ore segnate dalle festività ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sembra non esserci pace per i, dal momento cheFerragni esono risultati positivi alnelle scorse ore, dopo aver dovuto rinunciare alle, per i problemi di salute accusati dai loro figli. Come fanno loro stessi sapere ora – in un intervento in rete- i consorti sono stati contagiati dal virus nonostante siano vaccinati. Pertanto, la vip family resterà in isolamento. GF Vip 6, Gianmaria aggredito da un topo Nelladel Grande Fratello Vip si torna a parlare di ospiti indesiderati che uscirebbero fuori anche di giorno Natale in malattia per iNelle ore segnate dalle festività ...

Advertising

Alfonso9015 : RT @tg2rai: In questi tempi di emergenza #coronavirus, per i più anziani la pensione è consegnata a casa dai @_Carabinieri_ - LoveMi66833922 : Scusate....ma se i vaccinati hanno carica virale bassissima....tenete a casa i non vaccinati. #COVID19… - sandraparis63 : RT @LaNotiziaQuoti: Quarantena per tutti di 14 giorni, col solo tampone antigenico positivo, senza la conferma del molecolare. Da domani, 2… - _fiorucci : RT @laperlaneranera: Coronavirus ai domiciliari 112 boss su 223 scarcerati durante l’emergenza Bonafede “Condizioni rivalutate dai giudici”… - CarlottaMarche7 : RT @laperlaneranera: Coronavirus ai domiciliari 112 boss su 223 scarcerati durante l’emergenza Bonafede “Condizioni rivalutate dai giudici”… -