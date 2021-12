Quei messaggi dei "due Papi" per Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Dall'attacco di Ratzinger al consumismo a quello di Bergoglio al telefonino: la Chiesa continua a combattere l'involuzione del Natale su base individualista Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Dall'attacco di Ratzinger al consumismo a quello di Bergoglio al telefonino: la Chiesa continua a combattere l'involuzione delsu base individualista

Advertising

sarahvilladoc : @elvira_e_noi I miei amici non mi mandano gli auguri di natale perchè non me ne frega nulla ?? ne ricevo da persone… - Iwtlover91 : @alwaysyouhaz_ AMO QUANDO NE PARLARONO IO STAVO DORMENDO, MI SONO SVEGLIATA ED È STATO UN INCUBO TROVARMI QUEI MESSAGGI - KroegMark : @elvira_e_noi Ci ho messo 6 anni ad escludermi dal mondo e se dovessi rispondere ancora a tutti quei messaggi mi sp… - MC78556495 : @robersperanza Sono di quei messaggi subliminali che giravano qualche anno fa tipo 'nessun obbligo vaccinale' 'no p… - filippoalee : @Igorpao però sono giustificato dal fatto che quei messaggi erano a distanza di poco e GIURO non avevo letto le altre domande -