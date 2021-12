Birmania, strage di Natale in area a maggioranza cattolica. Save the children: “Ci sono 38 morti. Dispersi due nostri operatori” (Di domenica 26 dicembre 2021) Massacro la vigilia di Natale in Birmania. Un testimone e notizie locali hanno riferito che le truppe governative avrebbero raccolto alcuni abitanti del villaggio di Mo So, nell’est del Paese, alcuni dei quali donne e bambini, e avrebbero sparato uccidendone oltre 30, dando poi fuoco ai corpi. Il villaggio di Mo so si trova poco fuori la township di Hpruso, dove i rifugiati trovano riparo da un’offensiva dell’esercito. Le presunte foto del massacro, che mostrano i corpi carbonizzati di più di 30 persone all’interno di tre veicoli, si sono diffuse sui social network scatenando indignazione contro l’esercito che ha preso il potere nel golpe di febbraio. Non è stato possibile verificare le accuse in modo indipendente, riferisce l’agenzia Ap a cui un abitante del villaggio ha raccontato che le vittime sono state uccise ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Massacro la vigilia diin. Un testimone e notizie locali hanno riferito che le truppe governative avrebbero raccolto alcuni abitanti del villaggio di Mo So, nell’est del Paese, alcuni dei quali donne e bambini, e avrebbero sparato uccidendone oltre 30, dando poi fuoco ai corpi. Il villaggio di Mo so si trova poco fuori la township di Hpruso, dove i rifugiati trovano riparo da un’offensiva dell’esercito. Le presunte foto del massacro, che mostrano i corpi carbonizzati di più di 30 persone all’interno di tre veicoli, sidiffuse sui social network scatenando indignazione contro l’esercito che ha preso il potere nel golpe di febbraio. Non è stato possibile verificare le accuse in modo indipendente, riferisce l’agenzia Ap a cui un abitante del villaggio ha raccontato che le vittimestate uccise ...

