Traffico Roma del 23-12-2021 ore 18:30 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in studio Massimo pesche al momento abbiamo coda per un incidente sulla via Pontina In entrambe le direzioni tra il bivio per la Cristoforo Colombo di Tor de' Cenci verso Pomezia e tra Castel di Decima il raccordo in direzione Roma restiamo in zona e sulla carreggiata esterna del raccordo anulare si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla Romanina per te è un incidente code anche in interna nella zona Nordest dell'anello esattamente dalla Cassia fino alla Prenestina intanto prosegue l'esodo natalizio è sul tetto l'arciere dell'autosole esiste in tre in un lungo tratto tra il bivio per la diramazione Roma nord e Valmontone verso Napoli auto in coda che ritroviamo anche sulla diramazione Roma Sud per entrare sulla A1 direzione Napoli a partire dal ...

