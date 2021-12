Morgan contro tutta la giuria di Ballando con le Stelle: “In realtà ho vinto io” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Morgan ha deciso di regalarci uno show senza precedenti fra le pagine de La Stampa. Intervistato per celebrare il suo terzo posto inaspettato conquistato a Ballando con le Stelle, il musicista ha sottolineato come in realtà il vero vincitore sia lui. Non Arisa. “Chi ha vinto? Io ho vinto. Il concetto di vittoria è morale, personale, è l’arte che vince sull’oblio e la misantropia. Ad essere atrofizzato è il sistema che ha impedito a Rossi Albertini di parlare di scienza. Un momento di valore. adesso sono pronto per un programma tutto mio in cui mettere passione sfrenata, musica, società, persone, incontri. Me la vorrei giocare sul campo, mettendoci anche la danza”. Morgan ha poi parlato (male) dei componenti della giuria, auspicando per loro un anno ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha deciso di regalarci uno show senza precedenti fra le pagine de La Stampa. Intervistato per celebrare il suo terzo posto inaspettato conquistato acon le, il musicista ha sottolineato come inil vero vincitore sia lui. Non Arisa. “Chi ha? Io ho. Il concetto di vittoria è morale, personale, è l’arte che vince sull’oblio e la misantropia. Ad essere atrofizzato è il sistema che ha impedito a Rossi Albertini di parlare di scienza. Un momento di valore. adesso sono pronto per un programma tutto mio in cui mettere passione sfrenata, musica, società, persone, incontri. Me la vorrei giocare sul campo, mettendoci anche la danza”.ha poi parlato (male) dei componenti della, auspicando per loro un anno ...

novelamata1 : @Tersicore781 @InArteMorgan @stanzaselvaggia Se un giudice preferisce Arisa lui non può metterne in dubbio la capac… - katiadiluna16 : Da che arte state #morgan o #selvaggialucarelli e #guillermomariotto ? #BallandoConLeStelle #oggieunaltrogiorno… - katiadiluna16 : Morgan sbotta contro Lucarelli e Mariotto: 'Sarebbero immediatamente licenziati' - GermanaKlara : @Faber1958 @stanzaselvaggia Ma morgan non l'ha mai considerata! ?? In passato lei varie volte ha scritto e detto cos… - FrancescoSamma2 : Morgan si è scagliato contro un giurato, dandogli dell'incompetente, calpestandone il ruolo. Agli occhi di Mariotto… -