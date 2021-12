LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: via alla seconda manche, Bassino e Brignone per il podio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 13.02 La svedese Estelle Alphand chiude a 0.93 da Holtmann. Parte l’americana Paula Moltzan con 23 centesimi da gestire. 13.01 2’16?28 il tempo della scandinava. In questa seconda frazione sono stati previsti meno angoli, dunque il tracciato è più veloce e filante. 13.00 Iniziata la seconda manche. In pista la norvegese Mina Fuerst Holtmann. Il suo ritardo da Sara Hector nella prima frazione è stato di 3?63. 12.55 Federica Brignone, staccata 0.93 dalla vetta, ha bisogno di una manche perfetta per rimontare sino al podio: dovrà attaccare, rischiare e sperare. 12.53 La prima a partire ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45 13.02 La svedese Estelle Alphand chiude a 0.93 da Holtmann. Parte l’americana Paula Moltzan con 23 centesimi da gestire. 13.01 2’16?28 il tempo della scandinava. In questafrazione sono stati previsti meno angoli, dunque il tracciato è più veloce e filante. 13.00 Iniziata la. In pista la norvegese Mina Fuerst Holtmann. Il suo ritardo da Sara Hector nella prima frazione è stato di 3?63. 12.55 Federica, staccata 0.93 dvetta, ha bisogno di unaperfetta per rimontare sino al: dovrà attaccare, rischiare e sperare. 12.53 La prima a partire ...

