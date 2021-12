Vi spiego come si autoalimenta l’inflazione (Di martedì 21 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre, il più diffuso quotidiano economico italiano intitolava la “prima” (a tutta pagina): Risparmio, l’inflazione mette a rischio un terzo dei depositi e dei conti correnti. L’articolo (unitamente a servizi e commenti sul tema) si sviluppava su tutta la seconda e la terza pagina. Si basava su proiezioni secondo cui le pulsioni inflazionistiche degli ultimi mesi sarebbero durate per i prossimi dieci anni, falciando così il risparmio non investito o non gestito appropriatamente. Tutto corretto. Tuttavia, i lettori frettolosi (o non sufficientemente esperti nella materia) sarebbero potuti cadere facilmente nella trappola di coloro che con le loro aspettative tengono acceso il fuoco dell’inflazione. l’inflazione, infatti, si autoalimenta tramite le aspettative. Uno studio di Narayana Kocherlakota, che è ... Leggi su formiche (Di martedì 21 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre, il più diffuso quotidiano economico italiano intitolava la “prima” (a tutta pagina): Risparmio,mette a rischio un terzo dei depositi e dei conti correnti. L’articolo (unitamente a servizi e commenti sul tema) si sviluppava su tutta la seconda e la terza pagina. Si basava su proiezioni secondo cui le pulsioni inflazionistiche degli ultimi mesi sarebbero durate per i prossimi dieci anni, falciando così il risparmio non investito o non gestito appropriatamente. Tutto corretto. Tuttavia, i lettori frettolosi (o non sufficientemente esperti nella materia) sarebbero potuti cadere facilmente nella trappola di coloro che con le loro aspettative tengono acceso il fuoco del, infatti, sitramite le aspettative. Uno studio di Narayana Kocherlakota, che è ...

Advertising

zazoomblog : Vi spiego come si autoalimenta l’inflazione - #spiego #autoalimenta #l’inflazione - diorsel : RT @Tremenoventi: “Vuoi guadagnare fino a 10mila euro al mese? Ti spiego come” ma ama se lo sai perché non li guadagni tu invece di fare cl… - roryyzz : RT @Tremenoventi: “Vuoi guadagnare fino a 10mila euro al mese? Ti spiego come” ma ama se lo sai perché non li guadagni tu invece di fare cl… - 1marcoo : @stebellentani Spiego come va garantita la scuola in presenza. Un caso in classe di mia figlia. Tracciamento T0 2 p… - Tomas1374 : Spiego meglio per i duri di comprAndonio......???? Non è mica reato giocare col 532 e contropiede contro il… -