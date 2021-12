Italia verso l'arancione: crescono ricoveri e terapie intensive (Di lunedì 20 dicembre 2021) Zona arancione sempre più vicina per tutto il territorio nazionale . L'avanzata della variante Omicron potrebbe aprire nuovi scenari, mentre i contagi continuano a crescere (ieri 24.259 nuovi casi in ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Zonasempre più vicina per tutto il territorio nazionale . L'avanzata della variante Omicron potrebbe aprire nuovi scenari, mentre i contagi continuano a crescere (ieri 24.259 nuovi casi in ...

Advertising

lucianonobili : “Nessun campo: Letta e Conte solo un campetto. Io spero che il Pd ritrovi se stesso e abbandoni questo accanimento… - capalutwit : RT @BidoliNicola: ??Riassumiamo: ??In Italia si va verso??l'obbligo della terapia genica, con un richiamo di almeno ??2 volte all'anno (perche'… - carenuolcher : Bene così.Da persona che rigetta la dottrina economica di Boric,non posso che affermare il mio disgusto politico ve… - Trelkowsky2 : RT @BidoliNicola: ??Riassumiamo: ??In Italia si va verso??l'obbligo della terapia genica, con un richiamo di almeno ??2 volte all'anno (perche'… - lorenzosimeoni6 : RT @BidoliNicola: ??Riassumiamo: ??In Italia si va verso??l'obbligo della terapia genica, con un richiamo di almeno ??2 volte all'anno (perche'… -