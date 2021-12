Calciomercato Sampdoria | per Yoshida l’interesse di un club inglese

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 dicembre 2021): undi Premier League è sulle tracce di Maya, difensore giapponese Il futuro di Mayaè ancora tutto da scrivere. Il difensore giapponese, perno inamovibile della squadra di Roberto D’Aversa, andrà in scadenza di contratto con laal termine della stagione e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Dopodell’Al Gharafa, anche altrihanno messo gli occhi sull’ex Southampton. Si tratta del Newcastle, che punta a un mercato da re in Premier League a seguito del cambio di proprietà. L'articolo proviene da Calcio News 24.