Aldo Montano e Alex Belli, rissa sfiorata nello studio del Grande Fratello Vip: interviene Alfonso Signorini (Di martedì 21 dicembre 2021) rissa sfiorata nello studio del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Aldo Montano. Alfonso Signorini ha messo a confronto i due ex concorrenti, che negli ultimi giorni si sono battibeccati a distanza. Lo schermidore accusa l’attore di aver preso in giro tutti per il presunto teatrino creato con la moglie Delia Duran. E ha chiesto al conduttore di allontanare Belli dalla sua vista, avvicinatosi troppo a lui durante lo scontro. Aldo Montano e Alex Belli: scontro in studio Al Grande Fratello Vip alta tensione in studio tra ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021)delVip traha messo a confronto i due ex concorrenti, che negli ultimi giorni si sono battibeccati a distanza. Lo schermidore accusa l’attore di aver preso in giro tutti per il presunto teatrino creato con la moglie Delia Duran. E ha chiesto al conduttore di allontanaredalla sua vista, avvicinatosi troppo a lui durante lo scontro.: scontro inAlVip alta tensione intra ...

Advertising

mattino5 : #GFVIp, lacrime nella casa per l'uscita di Aldo Montano, soprattutto da parte di Manuel Bortuzzo #Mattino5 - RebsDiary : RT @ToniaPeluso: Aldo Montano: partecipa al programma senza preoccuparsi in alcun modo di creare casini, esce e va da Mattarella, torna e r… - RebsDiary : RT @mrcprovacitu: la bonaggine di Aldo Montano in prima fila #GFVIP - koe0712 : RT @parloavanveraa: Sami: ALEX BELLI SI DEVE SCIACQUARE LA BOCCA QUANDO PARLA DI ALDO MONTANO ?????????????? #gfvip - Lodamarco1 : RT @fanpage: #Gfvip, rissa sfiorata tra Aldo Montano e Alex Belli -