Domeniche Bestiali – A Rimini mancano le porte? Ecco che spuntano le canne al vento. E in Paraguay il Var interviene prima dell’inizio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Periodo di tradizioni, il Natale: l’albero, le ricette delle nonne, il panettone, i bimbi festanti. E anche per le Domeniche Bestiali le tradizioni sono importantissime. E alle uova, al burro, alla farina e al lievito che servono per un panettone perfetto noi sostituiamo gli ingredienti per una domenica bestiale perfetta: maleducazione a profusione, un comunicato sgrammaticato di un giudice sportivo, un rimedio agricolo e casareccio su un campo di provincia, e qualche grido di battaglia non proprio in linea con il Natale. PRONTI? VAR!SuperCopa Paraguay: se la giocano Olimpia Asuncion e Cerro porteno. Foto di rito accosciati e in piedi prima della gara quando arriva la chiamata del Var… eh già, prima del fischio d’inizio. L’arbitro la guarda, torna in campo e… rosso per il portiere del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Periodo di tradizioni, il Natale: l’albero, le ricette delle nonne, il panettone, i bimbi festanti. E anche per lele tradizioni sono importantissime. E alle uova, al burro, alla farina e al lievito che servono per un panettone perfetto noi sostituiamo gli ingredienti per una domenica bestiale perfetta: maleducazione a profusione, un comunicato sgrammaticato di un giudice sportivo, un rimedio agricolo e casareccio su un campo di provincia, e qualche grido di battaglia non proprio in linea con il Natale. PRONTI? VAR!SuperCopa: se la giocano Olimpia Asuncion e Cerrono. Foto di rito accosciati e in piedidella gara quando arriva la chiamata del Var… eh già,del fischio d’inizio. L’arbitro la guarda, torna in campo e… rosso per il portiere del ...

