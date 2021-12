Australia: castello gonfiabile vola via, morti 4 bambini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Incredibile tragedia avvenuta nel pomeriggio ora locale in Australia in un parco giochi dove una giostra gonfiabile a forma di castello è volata via a causa di una forte raffica di vento, facendo cadere da un'altezza di circa 10 metri diversi bambini che si trovavano in quel momento al suo interno. Il bilancio provvisorio parla di 4 morti, due bambini e due bambine che erano in gita con una scuola elementare di Devonport, in Tasmania. Altri 5 bambini sono rimasti feriti. A causare l'incidente una folata di vento L'età dei bambini non è stata ancora resa nota. Dalle prime indagini pare non ci siano dubbi che a causare il tutto sia stato una forte folata di vento che ha sollevato il castello, probabilmente non ancorato ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 16 dicembre 2021) Incredibile tragedia avvenuta nel pomeriggio ora locale inin un parco giochi dove una giostraa forma dita via a causa di una forte raffica di vento, facendo cadere da un'altezza di circa 10 metri diversiche si trovavano in quel momento al suo interno. Il bilancio provvisorio parla di 4, duee due bambine che erano in gita con una scuola elementare di Devonport, in Tasmania. Altri 5sono rimasti feriti. A causare l'incidente una folata di vento L'età deinon è stata ancora resa nota. Dalle prime indagini pare non ci siano dubbi che a causare il tutto sia stato una forte folata di vento che ha sollevato il, probabilmente non ancorato ...

