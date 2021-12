Nasce Gimema-Alliance, piattaforma digitale per pazienti onco-ematologici (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una piattaforma che digitalizza l’assistenza sanitaria per i pazienti ematologici in Italia garantendo una comunicazione tempestiva e sicura tra medico e paziente garantendo continuità assistenziale. È Gimema-Alliance (Alliance.Gimema.it) strumento ideato e realizzato da Fondazione Gimema-Franco Mandelli Onlus, in collaborazione con la società accademica Esd (Evaluation Software Development), e il suo processo di sviluppo è stato di recente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Jmir Research Protocols. Il sistema è già attivo e punta a diffondersi sul territorio nazionale, i servizi della piattaforma sono disponibili su internet 24 ore su 24. L’adesione alla piattaforma da parte del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unache digitalizza l’assistenza sanitaria per iin Italia garantendo una comunicazione tempestiva e sicura tra medico e paziente garantendo continuità assistenziale. È.it) strumento ideato e realizzato da Fondazione-Franco Mandelli Onlus, in collaborazione con la società accademica Esd (Evaluation Software Development), e il suo processo di sviluppo è stato di recente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Jmir Research Protocols. Il sistema è già attivo e punta a diffondersi sul territorio nazionale, i servizi dellasono disponibili su internet 24 ore su 24. L’adesione allada parte del ...

Advertising

zazoomblog : Nasce Gimema-Alliance piattaforma digitale per pazienti onco-ematologici - #Nasce #Gimema-Alliance #piattaforma - lifestyleblogit : Nasce Gimema-Alliance, piattaforma digitale per pazienti onco-ematologici - - italiaserait : Nasce Gimema-Alliance, piattaforma digitale per pazienti onco-ematologici -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Gimema Nasce Gimema - Alliance, piattaforma digitale per pazienti onco - ematologici "Siamo davvero orgogliosi di presentare Gimema - Alliance, una piattaforma web - based compatibile con tutti i browser Internet e i diversi sistemi operativi - afferma Marco Vignetti , presidente ...

Open House riparte a Roma con un 'Battito urbano' "Open House 2021 nasce dal desiderio comune di dare un segnale forte di riapertura nel segno della ... La manifestazione infine comprende anche '40X Roma al Microscopio' presso la Fondazione Gimema - ...

Nasce Gimema-Alliance, piattaforma digitale per pazienti onco-ematologici Adnkronos "Siamo davvero orgogliosi di presentare- Alliance, una piattaforma web - based compatibile con tutti i browser Internet e i diversi sistemi operativi - afferma Marco Vignetti , presidente ..."Open House 2021dal desiderio comune di dare un segnale forte di riapertura nel segno della ... La manifestazione infine comprende anche '40X Roma al Microscopio' presso la Fondazione- ...