Lo sciopero generale in un Paese stordito dalle larghissime intese è un terremoto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pax draghiana che in questi mesi, complici i mezzi di informazione, ha usato i no vax come grande arma di distrazione di massa è spezzata. È spezzata da un evento di massa, vero, corporeo, che si sentirà in tutto lo stivale e nelle isole. Lo sciopero generale di due grandi sindacati, la Cgil e la Uil, entrambi con un radicamento capillare. Due dei pochi corpi intermedi di massa presenti in Italia. I sindacati confederali chiamano tutte le lavoratrici e i lavoratori e non solo a scioperare giovedì 16 dicembre, lo slogan è "insieme per la giustizia". Giustizia fiscale, giustizia sociale. Ogni sciopero generale è uno sciopero politico. Anche questo è uno sciopero politico. Non che il sindacato non difenda una parte precisa della società, e cioè coloro i quali vivono del proprio lavoro.

