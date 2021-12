Borse positive. A Piazza Affari in luce Bper e Carige, bene Generali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel giorno in cui la Fed decide come combattere l’inflazione, le Borse europee si muovono in rialzo. Istat rivede al ribasso il dato sui prezzi di novembre Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel giorno in cui la Fed decide come combattere l’inflazione, leeuropee si muovono in rialzo. Istat rivede al ribasso il dato sui prezzi di novembre

Advertising

ForexOnlineMeIt : Borse europee positive in attesa della Fed, Londra giù dopo nuovo balzo inflazione - Yahoo Finanza - InvestingItalia : Borse positive con vendite Cina in frenata e aspettando la Federal Reserve - - FinanciaLounge : Le #Borse europee tentano la via del rialzo #mercati #PiazzaAffari #Cina #Fed #inflazione #USA #petrolio - infoiteconomia : Borse europee positive, reagiscono a Omicron in attesa della Fed - newsfinanza : Borse asiatiche positive. Focus sui meeting delle banche centrali -