Miracolo all'ultimo giro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una grande storia di sport contemporaneo. Sogni che diventano realtà. L'ebbrezza dell'esaltazione. La Formula uno, un ragazzo e la safety car. Il colpo di scena e una gara di cui si parlerà nei secoli a venire. Michael Schumacher ed i suoi sette titoli vinti. Un pilota sin qui nell'anonimato, ma di cui ora tutti ricorderanno il nome. Nicholas Latifi, Lewis Hamilton e il nuovo, meritato, campione del mondo. Un Miracolo sportivo e una lezione di vita. Una macchina splendida, ma forse non la più forte. Cinque indimenticabili giri del GP di Abu Dhabi. Un corpo a corpo all'ultimo giro. Il re è morto, viva il re! Lunga vita a Max Verstappen. Il regno di Lewis Hamilton è caduto, proprio mentre l'inglese stava accarezzando l'idea dell'ottavo titolo, quello con cui avrebbe staccato Michael Schumacher. E invece, accade l'imponderabile.

fast_hearts : @bewareofreality Oggi la stavo dando per persa dopo la partenza di m3rd4 di Max e il brutto assetto della sua macch… - JurrVanWessem : #Gazzetta voor de geschiedenisboeken: Miracolo ad Abu Dhabi, almeno dal punto di vista di Max Verstappen, il nuovo… - Giornaleditalia : Miracolo di #Verstappen all'ultimo giro?? #12dicembre #AbuDhabiGP - Pall_Gonfiato : #GpAbuDhabi incredibile finale con vittoria all'ultimo di giro di #Verstappen - HeyImCla : RT @_rafaholic: Per me è stato un miracolo anche solo portarla all’ultimo GP ma se a 5 giri dalla fine c’è un incidente (e va bene, fa part… -