Meteo lunedì | l’inverno si assopisce | torna l’anticiclone Ecco le conseguneze

(Di lunedì 13 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo gli ultimi giorni decisamente dinamici e invernali a livellorologico,che freddo e neve si prendono una pausa. Questo a causa di un’imponente rimonta anticiclonica che si impadronirà di tutto il comparto europeo occidentale a partire da13 dicembre. Quando l’alta pressione decide di impossessarsi del nostro Paese nella stagione tardo autunnale / invernale si sa che per alcune zone non sempre è sintomo di bel tempo come succede d’estate. Una massa d’aria decisamente più mite, fino a +10°C a 1500mt sul Nord-Ovest, scorrerà su una superficie fredda e a larghi tratti innevata al Nord. Questo comporterà la formazione di parecchie nebbie sulle pianure settentrionali e qualche nube bassa sui litorali liguri. Possibili episodi di Fohn sui versanti alpini esposti. ...