Lo Stato | le mafie e Adelina

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) A molti questo titolo potrà sembrare un racconto di narrativa. Non lo è. Questo è un articolo di denuncia. La protagonista della nostra storia èSejdini?, una donna sequestrata dalla mafia albanese e costretta con la bruta violenza a prostituirsi in Italia. Una di quelle vittime “invisibili” che non interessano a nessuno. Lei invece col tempo si fa notare e diventa le punta di diamante della lotta al traffico di esseri umani. È arrivata nel nostro Paese venticinque anni fa. Aveva ventuno anni. Ha attraversato l’Adriatico su un gommone. Come lei stessa ha raccontato, per molte settimane ha subito ripetute violenze sessuali prima di essere iniziata alla prostituzione forzata dalla mafia albanese. È stata una delle tante schiave costrette a prostituirsi pena la propria morte o quella dei propri familiari in terra d’Albania. Una vita d’inferno fino a quando ...