Fondo AI e Blockchain, 45 milioni dal MISE per progetti innovativi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il decreto attuativo del Fondo è stato inviato alla Corte dei Conti : dopo il via libera potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale . AI e Blockchain, 45 milioni dal MISE per progetti innovativi ... Leggi su informazionefiscale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il decreto attuativo delè stato inviato alla Corte dei Conti : dopo il via libera potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale . AI e, 45dalper...

Advertising

infocamere : ?? Al via il fondo del @MISE_GOV ??? '#IntelligenzaArtificiale e #blockchain sbloccati 45 milioni per investire'… - InfoFiscale : Fondo AI e Blockchain, 45 milioni dal MISE per progetti innovativi - wireditalia : L'obiettivo del ministero dello Sviluppo economico è di facilitare gli investimenti nelle nuove tecnologie e sosten… - fabiocaravaggi0 : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il Decreto attuativo del Fondo per lo Sviluppo delle tecnologie e d… - breveinutile : @r_campix @CottarelliCPI Pensavo anch'io. Però una blockchain realmente distribuita non può esistere senza una crip… -