Sulla scacchiera Nepo è crollato, per Carlsen ormai è fatta (Di venerdì 10 dicembre 2021) “J’adoube”. In italiano lo abbiamo tradotto con “Acconcio”, che non sembra avere la stessa grazia, la stessa signorilità del francese. Tu acconci, cioè infili una zeppa sotto al tavolo, sistemi un tacco alla scarpa, al massimo raddrizzi un quadro alla parete. Qui però si tratta di pezzi e di scacchiere, e di minimi aggiustamenti per far stare, che so, il Cavallo o l’Alfiere proprio al centro della casa. Non so se avete mai visto la cura maniacale con cui gli scacchisti allineano i pezzi prima di mettere in moto l’orologio: quei piccolissimi gesti valgono quanto la pallina che il tennista fa rimbalzare più volte, prima di servire, nel silenzio assoluto dello stadio. Sono la porta che l’atleta si chiude alle spalle per lasciare il mondo fuori dalla partita. Il guaio è quando tu devi aggiustare i pezzi durante la partita, non prima che inizi. La regola dice infatti “pezzo toccato, pezzo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “J’adoube”. In italiano lo abbiamo tradotto con “Acconcio”, che non sembra avere la stessa grazia, la stessa signorilità del francese. Tu acconci, cioè infili una zeppa sotto al tavolo, sistemi un tacco alla scarpa, al massimo raddrizzi un quadro alla parete. Qui però si tratta di pezzi e di scacchiere, e di minimi aggiustamenti per far stare, che so, il Cavallo o l’Alfiere proprio al centro della casa. Non so se avete mai visto la cura maniacale con cui gli scacchisti allineano i pezzi prima di mettere in moto l’orologio: quei piccolissimi gesti valgono quanto la pallina che il tennista fa rimbalzare più volte, prima di servire, nel silenzio assoluto dello stadio. Sono la porta che l’atleta si chiude alle spalle per lasciare il mondo fuori dalla partita. Il guaio è quando tu devi aggiustare i pezzi durante la partita, non prima che inizi. La regola dice infatti “pezzo toccato, pezzo ...

