“Mattino Cinque”: torta cioccolatosa con noci pecan di Samya (Di venerdì 10 dicembre 2021) Samya Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di MattinoCinque, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un dolce scenografico e fresco, da proporre per un’occasione speciale. Ecco la torta cioccolatosa con noci pecan. Ingredienti e procedimento. Ingredienti 300 g cioccolato al latte, 250 g noci pecan, 220 g farina 00, 100 g farina di mandorle, 250 ml panna vegetale, 200 g burro, 120 g zucchero a velo, 50 g cacao amaro in polvere, 30 g crusca d’avena, sale Procedimento In planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina, la crusca d’avena, lo zucchero a velo, il cacao in polvere, una presa di sale ed il burro morbido a dadini. Iniziamo ad impastare tutto, aggiungendo anche qualche goccia di acqua fredda. ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 10 dicembre 2021)Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un dolce scenografico e fresco, da proporre per un’occasione speciale. Ecco lacon. Ingredienti e procedimento. Ingredienti 300 g cioccolato al latte, 250 g, 220 g farina 00, 100 g farina di mandorle, 250 ml panna vegetale, 200 g burro, 120 g zucchero a velo, 50 g cacao amaro in polvere, 30 g crusca d’avena, sale Procedimento In planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina, la crusca d’avena, lo zucchero a velo, il cacao in polvere, una presa di sale ed il burro morbido a dadini. Iniziamo ad impastare tutto, aggiungendo anche qualche goccia di acqua fredda. ...

