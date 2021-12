Taranto esclusa dalle tappe del Sail GP 3 | “È la fine di un sogno”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella mappa della stagione 3 diGP non c’è la tappa di. L’Italia perde così la manifestazione velica internazionale con catamarani foiling F50, tra le più importanti dopo l’America’s Cup nel panorama mondiale. Il commissariamento del Comune dallo scorso 26 novembre, a seguito della mozione di sfiducia che ha fatto decadere il Consiglio Comunale (metà dei consiglieri hanno rassegnato le dimissioni) ha determinato un vuoto che ha dirottato l’organizzazione della regata a optare su altre località. Resta fuori l’Italia e la città pugliese perde una grandissima occasioneperde ilGP 3: lo sfogo di Melucciadesso è fuori dai giochi. Non sarà più uno dei palcoscenici della vela mondiale, inserita quest’anno per la prima volta nella mappa – assieme alle Bermuda e Saint Tropez, ...

