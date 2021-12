Giornata per le vittime del genocidio, dall’Onu un messaggio per la pace (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si celebra oggi 9 dicembre la settima Giornata Internazionale per la Commemorazione e la dignità delle vittime di genocidio. A stabilire la ricorrenza, nel settembre 2015, è stata l’Assemblea Generale dell’Onu. La data del 9 dicembre rievoca il giorno in cui, nel 1948, la stessa Assemblea aveva approvato l’adozione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Che cos’è il genocidio L’obiettivo delle celebrazioni – che si tengono a ridosso della Giornata Mondiale per i diritti umani, domani 10 dicembre – è sensibilizzare l’opinione pubblica. Ma anche ricordare tutte le vittime – uomini, donne bambini – uccise durante i genocidi. L’Onu definisce il genocidio come “una negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si celebra oggi 9 dicembre la settimaInternazionale per la Commemorazione e la dignità delledi. A stabilire la ricorrenza, nel settembre 2015, è stata l’Assemblea Generale dell’Onu. La data del 9 dicembre rievoca il giorno in cui, nel 1948, la stessa Assemblea aveva approvato l’adozione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di. Che cos’è ilL’obiettivo delle celebrazioni – che si tengono a ridosso dellaMondiale per i diritti umani, domani 10 dicembre – è sensibilizzare l’opinione pubblica. Ma anche ricordare tutte le– uomini, donne bambini – uccise durante i genocidi. L’Onu definisce ilcome “una negazione del diritto all’esistenza di interi gruppi ...

