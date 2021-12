Esplode la caldaia del camino | marito e moglie all' ospedale | palazzina inagibile e famiglie sgomberate

Advertising

GiulianoV12 : @princio76 @fiorella328 La caldaia a gas non esplode, va in blocco. - NoGrimPass : @fiorella328 Quando la caldaia esplode si può dire che è colpa del controllore. -

Corriere Adriatico

POLLENZA - Paura ieri sera a Pollenza per l'esplosione delladi un termocamino: due persone ferite e palazzina inagibile. È successo ieri sera in contrada Camino in una palazzina di tre piani: due coniugi di 56 e 59 anni sono stati portati all'ospedale ...Caserta,in un appartamento e provoca un incendio: morto pensionato Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 novembre , a Cocoruzzo , piccola frazione di Rocca d'Evandro , comune in ...POLLENZA - Paura ieri sera a Pollenza per l'esplosione della caldaia di un termocamino: due persone ferite e palazzina inagibile. È successo ieri sera in contrada Camino in ...Il 9 lezioni da remoto per gli studenti della sede centrale. "Buonarroti", gravi danni: "Opera di esterni". "Santoni": occupazione finita ...