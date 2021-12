Seiobo è discesa quaggiù

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Leggere questo libro di László Krasznahorkai, magistralmente tradotto da Dóra Várnai, è come entrare in un’altra dimensione. Merito di uno stile unico, che – come un sortilegio – ci tiene incollati alla pagina grazie a frasi così lunghe e perfette da sembrare scritte da Proust, con le virgole a segnalare le svolte della narrazione mantenendo però l’organicità dell’opera. I racconti in cui è diviso sono diversissimi tra loro: elencati nell’indice con salti continui (dopo il 5 l’8, dopo il 144 il 233), ciascuno dimostra come l’arte riesca a sottrarci letteralmente al quotidiano. Per questo i personaggi sono così stranianti: è come se entrassero in dimensioni parallele, dove allo spazio e al tempo di ogni giorno si sovrappongono un tempo e uno spazio alternativi. Non resta che affidarsi alla volontà dell’autore: avanzando nella lettura, ci accorgiamo di un senso di unità nella ...